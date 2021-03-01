Заступник голови ОП Смирнов - суддям: Знайдіть спосіб пояснити суспільству мотиви своїх рішень

Заступник голови Офісу Президента Андрій Смирнов закликає суддів не боятися відмовляти правоохоронним органам і прокурорам, а також комунікувати із суспільством для прояснення мотивів ухвалення своїх рішень.

"Я звертаюся до суддів з одним простим проханням: знайдіть спосіб комунікації через доступні джерела - сайти органів судової влади - щоб трохи пояснити мотиви ухвалення рішень. Суспільство неоднорідне, суспільство надзвичайно збуджене, суспільство відчуває несправедливість. З ним треба говорити", - сказав Смирнов на всеукраїнському форумі в понеділок у Києві "Україна 30. Розвиток правосуддя", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Звертаючись до суддів України, заступник голови Офісу Президента наголосив: "Судді мають повне право сказати "ні" співробітникам правоохоронних органів, прокурорам. Не бійтеся ніколи цього робити, майте свою думку, свою позицію, відстоюйте її, бо всі резонансні справи не виникають нізвідки, їх вам приносять правоохоронні органи, які відповідають за якість, законність зібраних доказів. І фактично своїми доказами роблять суд співучасником або заручником ситуації, наслідки яких ви бачите майже щодня на вулицях країни".

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Він запевнив, що Офіс Президента відкритий до діалогу для результативного реформування судової системи.

Смирнов підкреслив, що не поділяє думку про те, що судова влада є чи не єдиною бідою в країні. "Це не так ... я вважаю низькоефективною взаємодію виконавчої влади із судовою. Такого рівня фінансового забезпечення я ще не бачив. І це окремо моє звернення до представників виконавчої влади", - додав він.

Також заступник голови ОП звернув увагу на те, що Вища рада правосуддя має відстоювати не тільки свої інтереси, а й інтереси всієї судової гілки влади.

"У країни, у якій суди не мають можливості заплатити за конверти, перспективи немає", - сказав Смирнов.

Він резюмував: "Реформістські заклики не мають залишатися політичними, вони повинні мати на меті ефективне, якісне результативне оновлення".