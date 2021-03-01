Працюватимемо, щоб іпотека під 7% була доступною для всіх в Україні, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський привітав дві сім'ї, які сьогодні першими підписали договори іпотеки з банками в межах Державної програми "Доступна іпотека 7%".

Це сім'я Сергія та Валерії Лапченків, які чекають поповнення, і Максима і Наталії Максимюків, які виховують 4-річного сина Марата. Обидві сім'ї з Херсона, але вже давно проживають у столиці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Працюватимемо над тим, щоб кредити на житло під 7% були дійсно доступними для всіх в Україні. Особливо для молодих родин, які лише стають на ноги й потребують підтримки", – сказав Зеленський.

Міністр фінансів України Сергій Марченко, вітаючи перших учасників програми доступної іпотеки, закликав громадян сміливіше користуватися її перевагами.

"Звертайтеся в банки – список банків і агентів можна знайти на сайті Фонду розвитку підприємництва. Ви можете чітко зрозуміти ті кроки, які вам потрібні для отримання кредиту. Все дуже просто, дуже зрозуміло, тому ті, хто хоче покращити свої житлові умови, вже зараз можуть це зробити", – сказав Марченко.

Міністр також подякував фахівцям, які підготували відповідну нормативну базу для запуску програми "Доступна іпотека 7%", банкам, які погодилися реалізовувати цей проєкт, а також громадянам – власникам нових квартир, які стали першими учасниками цієї програми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Доступна іпотека" під 7% стартувала. В Україні підписано перші кредитні договори, - Мінфін

Зазначимо, що за умовами програми, об’єктом іпотеки може бути як квартира, так і приватний будинок не старший шести років. Кредит надається на строк до 20 років. Максимальна вартість об’єкта – 2,5 млн грн, а сума іпотеки – 2 млн грн. Перший мінімальний внесок – 15%. Іпотечна ставка – 7%.