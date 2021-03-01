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Депутат "ОПЗЖ" Рабінович опублікував карту України без окупованого Криму і з "ЛДНР". СКРИНШОТ

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Депутат "ОПЗЖ" Рабінович опублікував карту України без окупованого Криму і з "ЛДНР". СКРИНШОТ
Нардеп "ОПЗЖ" Вадим Рабінович у соцмережах опублікував карту України без окупованого Криму, а ТОТ Донецької і Луганської областей були позначені як так звані "ДНР" і "ЛНР".

Як передає Цензор.НЕТ, відповідну публікацію Рабінович розмістив у Facebook.

Пост нардепа присвячено мовному питанню в Україні, авторство публікації належить одному зі співробітників російських ЗМІ.

Так, на карті відсутня частина окупованого Криму, а окуповані території Луганської та Донецької областей підписані як "ЛНР" і "ДНР".

Колишній народний депутат, ексжурналіст, член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко в коментарях написав: "Публікуючи карту України без Криму, ви робите кримінальний злочин, і, сподіваюся, понесете за нього покарання".

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Депутат ОПЗЖ Рабінович опублікував карту України без окупованого Криму і з ЛДНР 01

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Топ коментарі

  • Olexandr Chornogorodskij
    пропоную обуплікувати скріншот рабіновича без голови і ніг
  • Павло ШОвте
    Депутат ВР Рабинович опубликовал карту Украины без оккупированного Крыма и с "ЛДНР" - Цензор.НЕТ 2996
  • Павло ШОвте
    Депутат ВР Рабинович опубликовал карту Украины без оккупированного Крыма и с "ЛДНР" - Цензор.НЕТ 2536
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