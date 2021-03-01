РФ ігнорує захоронені на маршруті "Північного потоку-2" хімічні отруйні речовини часів Другої світової війни, - розвідка. ІНФОГРАФІКА

Швидкі темпи прокладання труби в Данських водах в умовах збільшуваного політичного пресингу з боку керівних компаній щодо необхідності якнайшвидшого завершення робіт призводять до зростання загроз не лише екології, але й життю та здоров’ю членів екіпажу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СЗР.

"Актуалізувався чинник, про який попереджали екологи, – хімічні отруйні речовини часів Другої світової війни, які були захоронені на дні в районі о. Бронхольм. Маршрут трубопроводу "Північний потік-2" проходить поруч із цією зоною. За останні пів століття морські течії зрушили чималу кількість контейнерів з бойовими отруйними речовинами та розкидали їх на значній площі навколо острова", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що упродовж останніх щонайменше 35 років такі контейнери та боєприпаси періодично випадково виявляють на сході та півдні від о. Бронхольм.

Для мінімізації екологічних ризиків Данія, як умову надання дозволу на прокладання трубопроводу у своїх водах, висувала обов’язковість використання суден із динамічним позиціонуванням (DP).

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"Такі судна мав підрядник РФ у проєкті – компанія Allseas. Але під загрозою санкцій у 2019 році вона вийшла з проєкту і вивела свої судна. У Росії ж єдиним трубоукладачем з DP виявився "Академик Черский". Однак його технічний стан не дає змоги й досі почати роботи. Тому РФ доклала значних зусиль і домоглася отримання змін у данському дозволі, що дали "зелене світло" використанню якірного позиціонування. Тепер у водах Данії працює трубоукладач "Фортуна", що використовує 12 (!) якорів для свого позиціонування. І кожен з них ризикує зачепити небезпечний об’єкт на дні.

Усвідомлюючи високий рівень небезпеки, росіяни в терміновому порядку доставили на задіяні в роботах судна ампули з атропіном (антидот при отруєнні бойовими отруйними речовинами). Однак, незважаючи на небезпеку життю і здоров’ю екіпажів та екосистемі Балтійського моря в цілому, Росія продовжує прискорювати роботи з прокладання труби, приховуючи від громадськості будь-яку інформацію", - наголосили у відомстві.

Інфографіка: сайт СЗР