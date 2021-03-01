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У Раді пропонують скасувати переведення годинників в Україні: "Шкода очевидна"

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У Раді пропонують скасувати переведення годинників в Україні: "Шкода очевидна"
Перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук закликає нардепів проголосувати законопроєкт №4201 про скасування переведення годинників в Україні.

Про це він заявив у ході засідання погоджувальної ради парламенту, передає Цензор.НЕТ.

"27-28 березня 2021 року заплановано чергове переведення годинників на літній час. Я звертаюся, проголосуймо законопроєкт №4201 і позбавмо Україну цього щорічного переходу, користь від якого не доведена, а шкода очевидна", - зазначив Стефанчук.

Законопроєкт №4201 внесли в Раду в жовтні 2020 року. Документ передбачає встановлення і закріплення на території України єдиного київського часу і відмову від подальшого сезонного переведення стрілок годинника.

Також читайте: Стефанчук зареєстрував у Раді законопроєкт про відмову від сезонного переведення годинника

Топ коментарі

  • Владислав Носковский
    Та давно вже пора...
  • Привет
    Для кого очевиден вред?? Лично меня этот перевод часов ни как не напрягает...от слова абсолютно ни как....
    И пока в ЕС часы переводят...Украина должна их переводить....перестанут переводить в ЕС...тогда и нам следует перестать это делать...и остановится на времени отличном от времени в паРаше...
  • Опришок
    Тільки треба то якраз літній час залишити, а тому ще один раз, востаннє, перевести.
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