Зеленський підписав закон про допомогу з часткового безробіття на період карантину або надзвичайної ситуації, - ОП
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Чинне українське законодавство передбачає надання допомоги з часткового безробіття на період карантину для застрахованих осіб, які втратили частину доходу через обмежувальні заходи, пов’язані з протидією поширенню COVID-19.
Згідно із законом, який підписав Зеленський, допомога з часткового безробіття може надаватися не лише на період карантину, спричиненого коронавірусом, а й у разі інших захворювань чи надзвичайної ситуації на території України.
Кабінет Міністрів отримує право визначати порядок надання допомоги з часткового безробіття на період карантину, надзвичайної ситуації, її розмір, строк надання, а також порядок повернення коштів, спрямованих на фінансування такої допомоги.