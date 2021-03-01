Зеленський підписав закон про допомогу з часткового безробіття на період карантину або надзвичайної ситуації, - ОП

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до статті 47-1 Закону України "Про зайнятість населення" щодо надання допомоги з часткового безробіття на період карантину та/або надзвичайної ситуації, встановлених Кабінетом Міністрів України" № 1212-IX, який Верховна Рада ухвалила 4 лютого 2021 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Чинне українське законодавство передбачає надання допомоги з часткового безробіття на період карантину для застрахованих осіб, які втратили частину доходу через обмежувальні заходи, пов’язані з протидією поширенню COVID-19.

Згідно із законом, який підписав Зеленський, допомога з часткового безробіття може надаватися не лише на період карантину, спричиненого коронавірусом, а й у разі інших захворювань чи надзвичайної ситуації на території України.

Кабінет Міністрів отримує право визначати порядок надання допомоги з часткового безробіття на період карантину, надзвичайної ситуації, її розмір, строк надання, а також порядок повернення коштів, спрямованих на фінансування такої допомоги.

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