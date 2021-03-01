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До кінця тижня ми плануємо вийти на рівень 10-11 тис. вакцинацій проти COVID-19 на день, - Степанов

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До кінця тижня ми плануємо вийти на рівень 10-11 тис. вакцинацій проти COVID-19 на день, - Степанов
Міністерство охорони здоров'я планує до кінця поточного тижня вийти на щоденний рівень вакцинацій від коронавірусного захворювання COVID-19 - 10-11 тис.

"До кінця тижня ми плануємо вийти на рівень 10-11 тис. вакцинацій на день. Вакцинація розгортається каскадним методом, ми постійно нарощуємо обсяги", - сказав міністр Максим Степанов після введення йому вакцини від COVID-19 в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

При цьому він зазначив, що потужності системи охорони здоров'я в даний час дозволяють проводити 11,300 тис. вакцинацій на день.

Коментуючи незначну кількість вакцинацій в перші вихідні вакцинальної кампанії, Степанов сказав: "Ми вакцинуємо медиків, у них також бувають вихідні, вони хочуть відпочивати".

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Топ коментарі

  • Mike Hrabovsky
    Ідіот.
  • Voc Vox
    у 20 из 40 медиков одесской инфекционки после вакцинации индуской чудо вакцины поднялась температура 38 -то есть они заразились посредством вакцинации -вот какая хорошая качественная вакцина привезена Степановым для украинцев
  • Palex Alex
    То что оно привилось на камеру, неизвестно чем не говорит о безопасности и действенности вакцины. Оно к тому же переболело ковидом. С фирм занимающихся производством лекарств три кожи сдирают за сертификацию производств, особенно в Индии, а тут "Надо - сертифицируем". Зерро творит сплошное беззаконие, и хочет что бы люди уважали законы, на которые он и его шобла плюют с Эйфелевой башни.
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