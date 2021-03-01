Новини

Українські дипломати затримані під час перевезення 16 кг золота і 140 тисяч доларів, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

43 254118
Контррозвідники Служби безпеки України викрили та припинили протиправну діяльність діючих і колишніх посадових осіб МЗС України. Чиновники використовували офіційні документи зовнішньополітичного відомства для перевезення диппошти і контрабанди підакцизних товарів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби задокументували, що учасники оборудки переміщували через державний кордон України валюту, золото та підакцизні тютюнові вироби. Усе це - за використання дипломатичних привілеїв та імунітетів.

Зокрема, на митному посту "Ягодин" Волинської митниці контррозвідники СБУ, спільно із слідчими ДБР, затримали вантажний транспортний засіб з дипломатичними номерними знаками. На ньому посадовці МЗС України намагалися перевезти до Європейського Союзу:

  • 140 тис. дол. США, 67,2 тисяч євро, 11,6 тис. польських злотих,
  • майже 16 кг виробів із золота, орієнтованою вартістю 15 млн грн.;
  • тютюнові вироби у кількості 8826 блоків на 1,5 млн грн. за цінами чорного ринку.

Також читайте: Двох співробітників посольства України в Польщі затримали за спробу вивезти на службовому автомобілі валюту, золото і сигарети, - Кулеба (оновлено)

Тривають оперативно-слідчі дії у межах кримінального провадження. За їх результатами вирішуватиметься питання про повідомлення підозр фігурантам.

Українські дипломати затримані під час перевезення 16 кг золота і 140 тисяч доларів, - СБУ 01
Українські дипломати затримані під час перевезення 16 кг золота і 140 тисяч доларів, - СБУ 02
Українські дипломати затримані під час перевезення 16 кг золота і 140 тисяч доларів, - СБУ 03

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ із посиланням на заяву глави МЗС України Дмитра Кулеби, 28 лютого двох співробітників посольства України в Польщі затримали на кордоні при спробі вивезти на службовому авто з України в Польщу велику кількість валюти, золота і контрабандних сигарет.

Топ коментарі

  • Nitramin
    Интересно, это случаем не туда(оттуда) летел на выручку на всех парах дубинский, когда в аварию попал?
  • Юрий Васильевич e5e9883f
    Мало того что клоун на каждом шагу позорит Украину так и эти ещё голодающие. Ну естественно от нехватки ума куда залез этот Зе коррупция растёт семимильными шагами. Браво зелохи.
  • Да-это-я
    Ага, це 'запорєбріковиє' дипломати обісралися!

    На себе подивитися немає часу? Почни з себе, з свого вибору)
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини