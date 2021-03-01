Суд урятував заступника голови ОП Татарова від НАБУ: завтра можуть закрити справу

У справі про хабарі, де фігурує заступник глави Офісу Президента Олег Татаров, залишився один день дня завершення слідства через те, що суд відмовився продовжити терміни.

Про це в коментарі "Українській правді" заявив адвокат іншого підозрюваного в справі Максима Микитася, передає Цензор.НЕТ.

"В четвер (25 лютого. - Ред.) один раз суд вже не продовжив строки. Але чомусь у п'ятницю слідчий Служби безпеки України та заступник генпрокурора повторно подали клопотання на продовження. Сьогодні їм вдруге відмовили. Чому вони подали вдруге – незрозуміло, оскільки закон не передбачає право повторного звернення до суду з одним і тим же питанням", - заявив Артур Габрієлян.

Строки слідства спливають у понеділок, 1 березня. Правоохоронці мають завершити розслідування: або скласти обвинувальний акт, який згодом направлять до суду, або закрити справу.

Станом на 14 годин підозрюваним не вручали обвинувальний акт.

Водночас на розгляді суду перебувають скарги двох фігурантів на підозри: Татарова та експерта Костянтина Дубоноса.

Продовжувати строки відмовився Шевченківський райсуд Києва. Слідство просило про це двічі. Правоохоронці пояснювали, що наразі в справі триває експертиза.

У четвер, 25 лютого, за словами адвоката Габрієляна, проти продовження не виступала жодна зі сторін, у тому числі захист Татарова. Однак суд відмовив слідству.

Правоохоронці вдруге звернулись із таким проханням. Однак 1 березня інша суддя теж відмовила в продовженні, пояснивши це тим, що не може винести рішення, яке буде суперечити попередньому.

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Нагадаємо, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит у НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Засідання суду, на якому Татарову мали обрати запобіжний захід, вже двічі не відбулося. Наступне засідання призначене на 30 грудня.

30 грудня прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову.

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