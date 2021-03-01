НАЗК зупинило держфінансування "Слуги народу" через порушення у звітах

Національне агентство з питань запобігання корупції встановило ознаки порушення порядку подання фінансового звіту партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру в звітах 11 політичних партій. Серед них парламентська партія "Слуга народу".