Справа пропагандиста Шарія: СБУ подала запит про міжнародну правову допомогу для проведення слідчих дій на території інших країн

СБУ направила в Київську міську прокуратуру запити про міжнародну правову допомогу і необхідні матеріали для організації та проведення слідчих дій на території інших країн у кримінальному провадженні у справі пропагандиста Анатолія Шарія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"У ході досудового розслідування виявлено факт внесення завідомо неправдивих даних під час перереєстрації "Партії Шарія". Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 358 Кримінального кодексу України ("Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів"). Ці матеріали також направлено до Київської міської прокуратури для подальшого правового реагування", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 16 лютого СБУ повідомила Анатолію Шарію про підозру за ст. ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) і ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Пізніше СБУ оголосила Шарія в державний розшук.