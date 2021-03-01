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Експрезидента Франції Саркозі засудили до року ув'язнення за корупцію

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Експрезидента Франції Саркозі засудили до року ув'язнення за корупцію
Ще два роки покарання призначені колишньому главі держави умовно.

Саркозі визнали винним у корупції і торгівлі впливом, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Los Angeles Times. Прокуратура також стверджувала, що Ніколя Саркозі намагався підкупити співробітника касаційного суду.

Саркозі звинувачували в тому, що він намагався незаконно отримати від співробітника французького касаційного суду Жильбера Азібера інформацію про розслідування нелегального фінансування своєї президентської кампанії з боку дочки засновника компанії L'Oreal Ліліан Бетанкур.

За версією слідства, Саркозі через свого адвоката обіцяв допомогти Азіберу отримати престижну посаду в Монако. Як доказ наводилися записи перехоплених телефонних переговорів між Саркозі і Ерзогом у 2013-2014 роках. Під час цих розмов співрозмовники ніколи не називали один одного справжніми іменами, а Саркозі використав псевдонім Поль Бісмут. Однак експертиза встановила, що говорив саме колишній президент.

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Сам Саркозі заявляв, що ніколи не намагався чинити протекцію Азіберу. Адвокат Саркозі Жаклін Лаффонт стверджувала, що у прокуратури немає підстав робити висновки, що в ході переговорів експрезидент натякав на порушення закону. "Це була просто дружня балаканина", - заявила вона.

Саркозі, який залишив посаду президента в 2012 році, раніше вже потрапив під підозри в корупції. У Франції триває розслідування справи про фінансування його президентської кампанії в 2007 році лівійським лідером Муаммаром Каддафі.

Сам колишній президент стверджує, що кримінальні справи є помстою суддів за спробу Саркозі обмежити їхні повноваження під час його перебування при владі.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Наш Зе вже на 100 років наторгував.
  • товарищ Маузер 2
    скажу словами О.Бендера.."Вам не завидно Киса?.. мне завидно.." ну есть же страны где законы одни для всех...
  • Kamate Kaora
    Барыга сядет на больше. За два года уже набарыжничал на пожизненное.
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