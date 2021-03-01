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Зеленський сьогодні фактично відмазав Татарова, - Шабунін

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Зеленський сьогодні фактично відмазав Татарова, - Шабунін
Разом із Зеленським за цей треш відповідає Ірина Венедіктова, яка незаконно забрала справу у НАБУ.

Про це глава правління Центру протидії корупції (ЦПК) Віталій Шабунін повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Знаєте, як Зеленський відреагував на суботні протести? Сьогодні фактично відмазав свого Татарова. У справі останнього залишився один день на слідство: шльондри в мантіях не продовжили строки". Нагадаю, що улюбленець Зеленського допоміг вкрасти 80 000 000 грн на житлі для нацгвардійців. Стерненко, Антоненко та інші в тюрмі, а Татаров сидить в офісі Зеленського під столом Єрмака. Які ж вони в ОП моральні нікчеми. Разом із Зеленським за цей треш відповідає його Ірина Венедіктова, яка незаконно забрала справу в НАБУ. Ну, значить замаленькі були протести. Ок, прийнято", - заявив Шабунін.

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Зеленський сьогодні фактично відмазав Татарова, - Шабунін 01

Нагадаємо, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит у НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Засідання суду, на якому Татарову мали обрати запобіжний захід, вже двічі не відбулося. Наступне засідання призначене на 30 грудня.

30 грудня прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову.

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Топ коментарі

  • 133133
    Шабунин, тема вины в этом Порошенко не полностью отображена
  • Ksenia VB
    Татаров допомагає Зелі барижити грошики.
  • Стрелок
    И вот, в сентябре девятнадцатого, после полугода такой жизни и охраны такого вот уровня, я выезжаю по делам.
    Самолет в десять вечера. Прилетаю. Ложусь спать.
    Жена и дочка по охраной, за забором, КПП, с автоматчиками, с альфачами. Все норм.
    В семь утра старая смена забирает дочь, везет в школу, потом меняется, в десять утра в Конча-Заспу прибывает новая смена.
    И вот в десять утра мне звонит жена.
    Приехала новая смена, стучит в дверь: «Ольга, вы только не волнуйтесь», а у самих глаза квадратные. Жена, естественно, за валидол.
    Дочка? Муж?
    Нет-нет, с ними все в порядке, просто с вас снимают охрану. Мы вас больше не можем охранять. Это нам сообщили вот сейчас, по дороге сюда. Такого не было никогда. Мы не знаем, что произошло. Извините, что так вышло. Сами в шоке.
    А сами - реально в шоке.
    Дочь в школе. Как её везти обратно - непонятно. Никаких пропусков у нас нет. Нас завозили и вывозили только в машине с номерами прикрытия. Если Ольга выйдет за КПП - её обратно уже не пустят.
    Ну, эта проблема разрешилась быстро. Через полчаса пришел комендант и попросил покинуть помещение. Охрана с вас снята, значит, предоставлять вам помещение мы больше не имеем права.
    Жена в полном шоке. Звонит следователю. Тот в таком же полном шоке. «Успокаивает» её - я считаю, что охрану не только нельзя снимать, а даже наоборот, после выборов опасность лишь усилилась.
    Я за тридевять земель, дочь одна в городе, наша машина в третьем охраняемом месте, нам её не разрешили привезти на территорию, собирайте чемоданы и выезжайте. Как, куда, на чем - это ваши проблемы.
    Нет, я не спорю, если вы пересмотрели концепцию, и решили, то охрана объекту больше не нужна - я ж не спорю. Вам виднее. Вы специалисты. Вам решать. Я, наоборот, только рад был бы вернуться к нормальной жизни в нормальных условиях. Но полгода до этого каждый раз к нам приходили и говорили - да, с приходом Баканова происходит пересмотр охраняемых объектов, да, сегодня в очередной раз обсуждали вас, нет, не волнуйтесь, по вам принято твердое решение оставить охрану. И так несколько месяцев.
    И тут, как только я оказался за пределами страны, в течение ночи (!) принимается полностью противоположное решение - моя семья не являются больше охраняемыми лицами, и они обязаны покинуть охраняемую территорию.
    То есть, это было не рациональное решение. Это было исключительно личностное решение. Давление ли, мелкая такая пакость за мои постики - не знаю, мне не интересно.
    Да, шутки до этого «Аркадий, мы сами не знаем, куда мы вас сегодня повезем - на эфир на АТР, или в Харьковскую область на границу на обмен в багажнике» до этого были, и они в какой-то момент уже стали надоедать. Но шутки шутками, а…
    В общем, жена включила режим «скандал он», сказала, что я сейчас соберу пресс-конференцию и полетят клочки по закоулочкам, и ей таки выписали какой-то там двухнедельный пропуск и разрешили остаться еще дней на десять. Но ни охраны, ни передвижения, ни пропуска на машину, ничего. Как ездить, как жить, черт знает. До города оттуда можно добраться только на «Богдане», а они все набиты битком и даже не останавливаются, в магазин теперь вообще только на такси, в школу хрен его знает как.
    И вот такое мелкое клевание мозгов продолжалось неделю. Я уже сейчас не помню всех деталей, но клевки на этом не закончились.
    В итоге я купил билет на обратный рейс, приехал, забрал семью, и мы уехали нахрен.
    Перед вылетом альфачи, отводя глаза, попросили меня подписать добровольный отказ от охраны - я подписал.
    Два раза мне намекать не надо. Я все понимаю сразу.
    Когда государственные институты начинают разваливаться и превращаться в какой-то мелокомстительный балаган, «Квартал 95» , ты писал про меня каку, теперь не писай в мой горшок - я это чувствую. Чуйка на такие дела у меня теперь очень хорошо развита.
    В аэропорту провожавшая меня смена - до границы меня все-таки довели - сказала следующее: «Правильно делаете, Аркадий. СБУ сейчас парализовано. Пришла новая метла, старые кадры метут, а тех, кого не зачистили, перестали работать. Почему? Потмоу что, чтобы вырастить оперативника, нужно пять-семь лет. Пока он обрастет информаторами, пока приживется на земле, установит связи… А теперь они не знают, за какой шаг их уберут со службы. Поэтому они теперь просто перестали делать что-то вообще».
    Выселение командира разведывательного управления министерства обороны (!) с охраняемой территории и лишение его всей охраны - то есть просто превращение носителя наиважнейших государственных секретов в мишень - какие бы он там будки КПП не перестраивал, «Вагнергейт» и заказ полковником СБУ полковнику СБУ генерала СБУ убеждают меня, что это была не гипербола.
    Оперативник, который вел мой кейс, кстати, снят с места и переведен куда-то в такие глухие дребеня, где только волки воют.
    Вот такие пироги.
    Аркадий Бабченко
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