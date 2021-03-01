Доходи Держбюджету в лютому на 2% перевищують плановий показник, - Держказначейство

Доходи державного бюджету України в лютому 2021 року становили майже 77,3 млрд грн, що на 2% перевищують плановий показник і на 7,6% - минулорічний рівень, свідчать дані Державної казначейської служби (ДКСУ).

Згідно з оприлюдненою у понеділок інформацією, загальний фонд бюджету в лютому отримав 67,3 млрд грн, що на 1,9% більше за план і на 8,1% перевищує показник лютого-2020 року, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Що стосується показників бюджетних доходів за січень-лютий, то вони перевиконані в 2021 році на 4,2 від плану і на 16,9% перевищують торішній рівень за аналогічний період. В цілому за два місяці цього року держбюджет отримав майже 143,5 млрд грн, в тому числі за загальним фондом - 124,8, що на 4% вище плану та на 19,2% більше січня-лютого-2020.

Як зазначило казначейство, митниця в лютому поточного року принесла майже 27 млрд грн, що на 0,7% більше очікуваного показника і на 19,3% вище за показник аналогічного місяця минулого року. У січні-лютому нинішнього року митні надходження становили 49 млрд грн, що на 0,5% перевищило індикатив Мінфіну і на 20,5% - минулорічний рівень.

Податкові надходження в лютому принесли в бюджет 37,7 млрд грн і ця сума на 3,2% більше планового рівня і на 1,7% - торішнього.

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За два місяці цього року податкові надходження принесли 71 млрд грн і були на 6,9% вище очікуваного показника і на 19,4% - торішнього, вказало ДКСУ.

Згідно з даними ДКСУ, відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) в січні знизилося до 12,47 млрд грн в порівнянні з січневими 13 млрд грн.

Доходи місцевих бюджетів у минулому місяці були на 11,8% вище очікуваного рівня - 28,1 млрд грн, що на 8,2% вище февраля-2020.

Надходження від ЄСВ становили в минулому місяці 26,57 млрд грн, що на 13,3% більше, ніж в лютому-2020.

Як повідомлялося, доходи держбюджету в 2021 році визначені в розмірі 1,084 трлн грн, в тому числі 959,854 млрд грн за загальним фондом, витрати - 1,32 трлн грн і 1,183 трлн грн відповідно.