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Посольство Швейцарії нагадало Україні, що заморозка активів Януковича і його оточення може тривати максимум 10 років: вже минуло сім

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Посольство Швейцарії нагадало Україні, що заморозка активів Януковича і його оточення може тривати максимум 10 років: вже минуло сім
Сім років тому Федеральна рада Швейцарії прийняла рішення про замороження всіх активів експрезидента України Віктора Януковича і його оточення в країні, нагадало посольство Швейцарії в Україні.

"Реалізуючи цей захід, уряд Швейцарії прагнув уникнути ризику привласнення українських державних коштів. Відтоді швейцарські органи влади тісно співпрацюють з українськими партнерами, щоб завершити процес повернення цих активів українського народу на підставі судових рішень про їх незаконне походження", - підкреслюється в повідомленні в соцмережі Twitter.

У посольстві також нагадали, що, відповідно до швейцарського законодавства, максимальна тривалість такої заморозки становить 10 років.

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Посольство Швейцарії нагадало Україні, що заморозка активів Януковича і його оточення може тривати максимум 10 років: вже минуло сім 01

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Топ коментарі

  • Envoy
    Мне кажется , что овощу повезёт . Посольство Швейцарии напомнило Украине, что заморозка активов Януковича и его окружения может длиться максимум 10 лет: уже прошли семь - Цензор.НЕТ 312
  • Envoy
    Нам напоминают ... Стыдно .
  • Благо Вещатель
    Меня все ещё интересует, куда таки пропали папки с бумагами с пруда межигорского?
    Что же их пэтька так заныкал, что и не найти даже, почему?
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