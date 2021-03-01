Є ризик потрапляння Києва в "помаранчеву" зону, - Рубан

Існує ризик потрапляння Києва в "помаранчеву" зону карантину. Це може статися в найближчі кілька тижнів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна заявив глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

За його словами, зараз в столиці йде прогнозоване зростання захворюваності COVID-19. При цьому в Києві виконуються всі необхідні заходи - в тому числі і ревізії закладів охорони здоров'я.

"Є ризик потрапляння в "помаранчеву" зону. Це прогнозовано. Це станеться, може бути, через тиждень, або на наступному тижні. Неминуче Київ потрапить до помаранчевої зони. Для такого міста як Київ, мегаполісу - "помаранчева" зона це норма", - заявив Рубан.

Він додав, що зростання захворюваності буде спостерігатися в столиці впродовж березня-квітня, після чого почнеться зниження числа випадків COVID.

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