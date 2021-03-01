Шендерович: огидність окупації Донбасу і Криму розуміють мільйони росіян

Багато хто з росіян усвідомлюють, що їхня країна окупувала український Крим і розв'язала війну на Донбасі, але не всі публічно готові озвучити свою позицію.

Такої думки дотримується російський письменник-сатирик, публіцист і телеведучий Віктор Шендерович. Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Гордон", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Для ліберала, для людини, яка вилікувалась від імперської бацили, відповідь абсолютно проста: Крим - це Україна, а війна на Донбасі - це злочин. Таких людей досить багато... Але треба розуміти, що публічний виступ з цією заявою означає твій перехід у маргінали, а то й у вороги юридично", - сказав Шендерович.

Він зазначив, що в нинішній Росії за публічне висловлювання таких переконань може настати кримінальна відповідальність.

Умовно кажучи, мене після цього ефіру за заперечення територіальної цілісності Росії можна притягнути до кримінальної відповідальності. Розуміють огидність події досить багато хто. Рахунок йде на мільйони, повірте. Вони маргінали сьогодні, вони не є владою, але, повторюю, відповідь на запитання, чий Крим, - це наслідок неналежності до імперського табору", - підкреслив Шендерович.

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На його думку, рано чи пізно Росії доведеться погодитися на вирішення питання Криму і Донбасу.

"Точно так само, як Радянський Союз пішов з Афганістану. Це сталося зовсім не тому, що він усвідомив щось, а тому що це було умовою продовження розмови, кредитів, вступу в клуб, цін на нафту і так далі ... Тому тема кримська, тема донбаська, безумовно, постане ... і новій Росії, якою б вона не була (просто для того, щоб пішли санкції, повернулися кредити і можна було взагалі жити далі і мати підтримку всередині країни, яка страшно потребуватиме плодів вільного світу), думаю, раціо підкаже, що потрібно виходити з цієї ситуації", - прогнозує публіцист.

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