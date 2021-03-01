Тимошенко вимагає негайно прийняти закон про заборону імпорту електроенергії з Росії і Білорусі

Фракція "Батьківщина" вимагає невідкладно внести на розгляд Верховної Ради проєкт закону про заборону імпорту електричної енергії з Росії та Білорусі.

Про це під час брифінгу у Верховній Раді заявила лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко.

"Заводять зараз електроенергію з Білорусі і з Росії на корупційній основі, а наші енергоблоки зупиняють. Саме тому ми внесли законопроєкт №3739, де ми вимагаємо припинити імпорт електроенергії на території України і підняти власну енергетику, власні потужності по генерації електроенергії, включити всі блоки атомних електростанцій і забезпечити Україну дешевою електроенергією", - заявила Тимошенко.

Вона також закликала негайно розпочати розслідування стосовно імпорту електричної енергії з Росії та Білорусі.

"Я звертаюся зараз до Служби безпеки України, до Ради Національної безпеки і оборони – негайно розслідувати імпорт білоруської і російської електроенергії в Україну, тому що це прямо загрожує національній безпеці України", - заявила Тимошенко.

За її словами, з початку року Україна заплатила Росії і Білорусі 850 млн грн за імпорт електроенергії.

Нагадаємо, Україна з 2021 року відновила імпорт електроенергії з Росії і Білорусі. З початку року закуплено понад 550 млн кВт годин на суму 850 млн грн.

Найбільшим імпортером є "Дніпропецсталь-Енерго" Віктора Пінчука. Імпорт також здійснюють компанії "ДЕ Трейдінг" Максима Єфімова і "ЕРУ Трейдинг" Ярослава Мудрого.