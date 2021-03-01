"Зайві" дози вакцини проти COVID-19 будуть пропонувати людям, яких мають прищеплювати пізніше, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в разі, якщо під час вакцинації від COVID-19 медпрацівників будуть залишатися невикористані дози, вакцинувати будуть людей, які повинні вакцинуватися на інших етапах.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Флакон розрахований на 10 доз. В усіх країнах світу виникає ситуація, коли дози залишаються (після відкриття одного флакону — ред.). Ми знайшли рішення цього питання, щоб не залишалося жодної дози вакцини, щоб не треба було її утилізувати. В тому числі ми будемо додавати з інших етапів людей, коли будемо бачити що кількість медичних працівників не кратна 10, тобто будуть залишки вакцини", - сказав Степанов.

За його словами, медичні працівники не відмовляються від щеплення проти COVID-19, просто багато з них вже перехворіли на коронавірусну хворобу і можуть пройти вакцинацію пізніше.

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Також міністр нагадав, що побічні ефекти можуть виникнути у невеликої кількості людей при будь-якій вакцинації. Найпоширенішими з них можуть бути підвищення температури, почервоніння місця, де безпосередньо вводився імунобіологічний препарат. В деяких випадках можлива алергічна реакція на окремі компоненти вакцини.

"Якщо ми порівняємо користь (від вакцинації - ред.) та ризик побічних ефектів, то зрозуміло, що користь набагато більша - ти захищаєшся від смертельної хвороби. Якщо вакцинувався, то або точно не захворієш, або матимеш легкий перебіг хвороби. Але точно не потрапиш у реанімацію, не матимеш важких наслідків, і точно будеш живий. Користь очевидна", - сказав Степанов.