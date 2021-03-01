"Зайві" дози вакцини проти COVID-19 будуть пропонувати людям, яких мають прищеплювати пізніше, - Степанов
Про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Флакон розрахований на 10 доз. В усіх країнах світу виникає ситуація, коли дози залишаються (після відкриття одного флакону — ред.). Ми знайшли рішення цього питання, щоб не залишалося жодної дози вакцини, щоб не треба було її утилізувати. В тому числі ми будемо додавати з інших етапів людей, коли будемо бачити що кількість медичних працівників не кратна 10, тобто будуть залишки вакцини", - сказав Степанов.
За його словами, медичні працівники не відмовляються від щеплення проти COVID-19, просто багато з них вже перехворіли на коронавірусну хворобу і можуть пройти вакцинацію пізніше.
Також міністр нагадав, що побічні ефекти можуть виникнути у невеликої кількості людей при будь-якій вакцинації. Найпоширенішими з них можуть бути підвищення температури, почервоніння місця, де безпосередньо вводився імунобіологічний препарат. В деяких випадках можлива алергічна реакція на окремі компоненти вакцини.
"Якщо ми порівняємо користь (від вакцинації - ред.) та ризик побічних ефектів, то зрозуміло, що користь набагато більша - ти захищаєшся від смертельної хвороби. Якщо вакцинувався, то або точно не захворієш, або матимеш легкий перебіг хвороби. Але точно не потрапиш у реанімацію, не матимеш важких наслідків, і точно будеш живий. Користь очевидна", - сказав Степанов.