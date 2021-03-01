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На держслужбі є цькування і харасмент, але люди про це не говорять, а просто звільняються, - глава НАДС Алюшина

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На держслужбі є цькування і харасмент, але люди про це не говорять, а просто звільняються, - глава НАДС Алюшина
Глава Національного агентства України з питань державної служби Наталія Алюшина заявляє, що державні службовці не говорять про харасмент, а просто звільняються з державної служби.

"У 2018 року ми проводили дослідження - є цькування на державній службі, зокрема булінг, мобінг, харасмент. В рамках цього масштабного всеукраїнського опитування ми прийшли до висновку, що 66,6% осіб, які пройшли опитування, зазнавали цькування. Але найважливіше, що люди нікуди не зверталися", - сказала Алюшина в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За її словами, результати опитування показали, що 1-2% зверталися до профспілок, не більше 2% - до суду, а переважна більшість нікуди не зверталася.

"Також є фактом, що переважна більшість, близько 60%, людей ідуть з держслужби в перший рік роботи. Тобто перший рік на державній службі має надзвичайну плинність, а ті, хто залишається, - вони виростають у системі. Що стосується питання харасменту, то люди про це не говорять, вони цього соромляться. Вони просто йдуть з державної служби", - додала Алюшина.

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    «Но самое важное, что люди никуда не обращались", - сказала Алюшина в интервью "Интерфакс-Источник: https://censor.net/ru/n3250776
    А КУДА. Обращаться??? К коррупционным судьям ?

    Вообще-то серость всегда травит ярких людей .
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    открою тайну - не на госслужбе еще хуже - ты бесправный. увольняют по любому поводу, задержка зп по нескольку месяцев, харассмент в полный рост...
  • Володимир Горбатько
    Є таке гарне українське слово - цькування. А дістали тому, що хочеться повийожуватися причетністю до вєлікого і могучего британського язика, а іще тому, що ліньки шукати відповідник у рідній мові.
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