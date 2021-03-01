Зеленський підписав закон, який регулює правовий статус іноземців
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
Цей документ регулює правовий статус перебування в Україні приватних домашніх працівників співробітників дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав, а також осіб, які працюють за трудовим договором і не входять до складу персоналу іноземних посольств і консульських установ.
Ці категорії осіб реєструватимуться в Міністерстві закордонних справ України. Також МЗС України реєструватиме направлених іноземними державами або міжнародними організаціями студентів, що проходять стажування або навчальну практику в їхніх посольствах, консульствах та представництвах.
Відповідно до закону, реєстрація відповідних категорій осіб здійснюється з дотриманням принципу взаємності.
Зазначені особи також зможуть в'їжджати і виїжджати з України за паспортними документами та акредитаційними картками, як це роблять акредитовані в МЗС України працівники диппредставництв, консульств, представництв міжнародних організацій, а також члени їх сімей.