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Рівно сім років тому, 1 березня 2014 року, Російська Федерація оголосила війну Україні

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Рівно сім років тому, 1 березня 2014 року, Російська Федерація оголосила війну Україні
Російські війська, які вільно переміщалися територією Криму на підставі Харківських угод 2012 року, 27 лютого захопили всі органи влади Автономної республіки Крим

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Рівно 7 років тому, 1 березня 2014 року, Російська Федерація оголосила війну Україні.

Визнаний РФ президент України Віктор Янукович звернувся до президента РФ Володимира Путіна з проханням ввести російські війська в Україну. Ця вимога була незаконною, оскільки 22 лютого Верховна Рада голосами 328 депутатів оголосила про відсторонення від влади Януковича. Також за Конституцією України дозвіл на введення іноземних військ надає Верховна Рада України, а не президент.

Однак Рада Федерації РФ 1 березня дозволила президенту Путіну застосування російських військ в Україні попри відсутність запиту від Верховної Ради.

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Це було пряме оголошення війни.

Після отримання цього рішення російські війська з точки зору РФ почали вести бойові дії на законних підставах.

Того ж дня 1 березня Рада нацбезпеки України прийняла рішення про приведення армії в повну бойову готовність і проведення навчальних зборів військовозобов'язаних, а виконуючий обов'язки президента Олександр Турчинов ввів це рішення в дію.

Але ще до рішення Ради федерації РФ, російські війська, які вільно переміщалися територією Криму на підставі Харківських угод 2012 року, 27 лютого захопили всі органи влади Автономної республіки Крим, а 28 лютого - авіабазу винищувачів Бельбек. Також на в'їзді в Крим було встановлено блок-пост російської морської піхоти.

Почалася війна, оголошена Росією, і неоголошена Україною.

24 січня 2019 року експрезидент Янукович був заочно засуджений до 13 років позбавлення волі за звернення до Путіна про введення військ, за державну зраду, а також пособництво у веденні агресивної війни.

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Топ коментарі

  • Игнатьев Фион
    Смерть москальким окупантам - Слава Україні!!!
  • Роман с камнем
    Ровно семь лет назад, 1 марта 2014 года, Российская Федерация объявила войну Украине - Цензор.НЕТ 9311
  • Роман с камнем
    Ровно семь лет назад, 1 марта 2014 года, Российская Федерация объявила войну Украине - Цензор.НЕТ 5993
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