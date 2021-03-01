Посередник отримає 1% на закупівлю COVID-вакцин для України, - МОЗ
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Компанія-посередник Crown Agents, яка закуповує вакцини проти коронавірусу для України, отримує за свої послуги 1% від вартості закупленої партії.
Про це йдеться у відповіді Міністерства охорони здоров'я на запит "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Спеціалізованою організацією, що здійснює закупівлю вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, за бюджетні кошти 2021 є "Краун Ейджентс Лімітед", розмір винагороди якої дорівнює 1 відсотку від вартості закуплених лікарських засобів", - сказали у відомстві.
Там також уточнили, що частина коштів, виділених на закупівлю вакцини, спрямовується і на відшкодування вартості логістичних послуг.