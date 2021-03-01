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Посередник отримає 1% на закупівлю COVID-вакцин для України, - МОЗ

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Посередник отримає 1% на закупівлю COVID-вакцин для України, - МОЗ
Компанія-посередник Crown Agents, яка закуповує вакцини проти коронавірусу для України, отримує за свої послуги 1% від вартості закупленої партії.

Про це йдеться у відповіді Міністерства охорони здоров'я на запит "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Спеціалізованою організацією, що здійснює закупівлю вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, за бюджетні кошти 2021 є "Краун Ейджентс Лімітед", розмір винагороди якої дорівнює 1 відсотку від вартості закуплених лікарських засобів", - сказали у відомстві.

Там також уточнили, що частина коштів, виділених на закупівлю вакцини, спрямовується і на відшкодування вартості логістичних послуг.

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Топ коментарі

  • Rostyslav Komarnytsky
    Я правильно розумію, що чим щпюа більшу ціну домовитися посередник, тим більше він отримає? Тобто тим більше грошей припаде на той один відсоток? Тепер зрозуміло, чому не найкраща вакцина виявилася чи не найдорожчою.
  • Zelya Vsyo
    Арифметика от зебилов: китайский шмурдяк по 3$ + 1% = 18$ Посредник получит 1% на закупке COVID-вакцин для Украины, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5506 Посредник получит 1% на закупке COVID-вакцин для Украины, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5506 Посредник получит 1% на закупке COVID-вакцин для Украины, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5506
  • Envoy
    Посредник получит 1% на закупке COVID-вакцин для Украины, - Минздрав - Цензор.НЕТ 6671 . Борьба с коррупцией набрала невиданных оборотов .
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