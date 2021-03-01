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Батьки Стерненка заявили в поліцію про переслідування

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Батьки Стерненка заявили в поліцію про переслідування
Під будинком, в якому живуть батьки засудженого до ув'язнення за викрадення людини одеського активіста Сергія Стерненка, чергують "особи з камерами".

Про це прихильники Стерненка повідомили через присвячений його справі телеграм-канал,інформує Цензор.НЕТ.

"Батьки Сергія поінформували нас про те, що протягом останніх декількох днів їх і їхніх сусідів тероризують особи, які називають себе "журналістами". Вони чекають їх під дверима без попереднього узгодження та ходять по сусідах, намагаючись з'ясувати деталі особистого життя, що не має ніякого стосунку до справи, в якій засудили Сергія", - сказано в повідомленні.

Прихильники Стерненка зазначили, що серед цих людей є співробітники проросійського телеканалу "Наш".

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"Батьки Сергія вже викликали поліцію і зараз будуть писати заяви, зокрема, про цькування і переслідування як" журналістами ", так і деякими брехливими сусідами", - сказано в повідомленні.

Автори телеграм-каналу зазначають також, що в будинку, крім батьків Сергія Стерненка, живуть троє його неповнолітніх братів і сестер.

Топ коментарі

  • Thorsten Lingenfelder
    Ксюша !!!! не перемішуй усе ! Якщо і викрав-то ВОРОГА ! У нас війна !
    Рибаку у Горлівці живіт вспороли ! Нашому хлопцю на Донбасї руку відрубали за тату-тризуб !

    Полонених кастрували !

    Катю Гандзюк забула ?????? І тільки 6 років дали !!!За її вбивство !

    Та Стерненко з патріотами свою шкуру не жалів,як багато коментаторів ! Я- теж пишу !
    Але поважаю їх ! СОРОМНО !
  • Ksenia VB
    Вчора плюси показували , що справа про викрадення дійсно була порушена одразу. Бо така процедура. І її скоріш за все навмисно не розслідували. Щоб термін давності сплив.
    Але Серьога не оцінив політику проукраїнского президента, якого постійно цькував за будь-якої можливості. От тепер нехай пожинає плоди.
  • Ksenia VB
    Да. Проукраїнского президента. І жодна пискля не зможе довести протилежне.
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