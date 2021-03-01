Медики відмовляються вакцинуватися, бо вже перехворіли, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, що багато медиків відмовляються вакцинуватися проти COVID-19, бо вони вже перенесли цю хворобу і зараз мають сформований імунітет, який діятиме приблизно пів року.

Про це він сказав журналістам біля Олександрівської клінічної лікарні в Києві, де він отримав щеплення від коронавірусу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

"Коли говорять, що багато медиків відмовляються (від вакцинації. - Ред.), то не говорять, що у нас багато медиків перехворіли на COVID-19 і є велика кількість медичних працівників, які хочуть робити щеплення, коли пройде 6 місяців після хвороби. Тут дуже важлива ця річ", - заявив він.

Водночас Степанов зазначив, що відповідно до рекомендацій МОЗ, людина при бажанні може робити щеплення від коронавірусу відразу після хвороби, але за світовою практикою - бажано робити щеплення через 6 місяців після перенесеного COVID-19.

"Повторне захворювання в країні ми фіксуємо в період від 3 до 6 місяців, залежно від людини", - повідомив він.

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