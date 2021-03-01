ДФС повідомила про завершення розслідування, яке поверне державі 90 млн грн

Посадові особи одного з державних підприємств у період 2018 навмисно ухилялися від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

1 березня на сайті Державної фіскальної служби з'явилася інформація про діяльність Офісу великих платників податків, завдяки якій було забезпечено відшкодування завданих державі збитків на суму понад 90 млн грн.

Так, стало відомо, що службові особи одного з державних підприємств у період 2018 навмисно ухилялися від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Тим самим співробітники підприємства завдали державі збитків на мільйони гривень.

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"Забезпечення відшкодування збитків є одним із механізмів наповнення державного бюджету. Головним, пріоритетним напрямком нашої з командою роботи є економічна безпека країни. Докладатимемо максимум зусиль для виконання поставлених завдань", - зазначив Голова ДФС Вадим Мельник.

Нагадаємо, в грудні 2020 Кабмін на позачерговому засіданні призначив Мельника Вадима головою Державної фіскальної служби.