Терорист Безлер у російському суді вимагає, щоб Bellingcat прибрав згадки його імені з матеріалів про справу MH17

Колишній ватажок терористів на Донбасі Ігор Безлер у російському Санкт-Петербурзі судиться з групою Bellingcat, вимагаючи прибрати всі згадки свого імені з її розслідувань. Якщо він виграє, сайт можуть заблокувати в РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання "Медуза".

Ще у вересні 2020 року Безлер подав позов до Жовтневого районного суду Санкт-Петербурга. Він вимагає від Bellingcat спростувати публікації, в яких наводять дані з перехоплених СБУ переговорів у справі про збивання літака MH17 над Донбасом.

У статтях терориста називають "важливим свідком" катастрофи літака, а також вказують, що він "відіграв важливу роль в операції, яка призвела до збивання MH17". Крім того, в розслідуванні зазначають, що саме підлеглі Безлера могли повідомити про пасажирський лайнер російським військовим - вважаючи його українським військовим бортом.

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Безлер не належить до обвинувачених у справі про збитий MH17, суд щодо якої триває в Нідерландах. Водночас він свідчив Міжнародній спільній слідчій групі у справі, тоді слідчі назвали його роль "не ключовою".

Терорист вважає, що Bellingcat "помилково інтерпретували" його телефонні дзвінки і "прямо ідентифікували" його як особу, причетну до авіакатастрофи. Тому кожна згадка Безлера журналістами "апріорі ганьбить" його. Юристи підрахували, що загалом ім'я Безлера згадується в публікаціях 140 разів.

Крім того, що терорист вимагає видалити його ім'я з публікацій, він також хоче отримати 500 тисяч рублів компенсації.

Безлер позиціонується в позові як людина без минулого, "абсолютно білий і пухнастий громадянин без будь-якого бекграунду на Донбасі, про якого раптом написали гидоту в інтернеті", дивується в розмові з "Медузою" Саркіс Дарбінян, який очолює захист Bellingcat у російському суді.

"Ми не готові прибрати ім'я Безлера з наших публікацій", - сказали "Медузі" в Bellingcat.

Завдання позивача в цьому процесі - отримати рішення суду, переконаний Дарбінян, і зробити це якомога швидше. Таке завдання, вважає адвокат, йому поставила російська військова розвідка, яка має намір заблокувати Bellingcat у Росії.

"Весь сайт під загрозою, якщо Bellingcat відмовиться видаляти і публікувати спростування: Роскомнагляд має право внести сайт в чорний список і блокувати його на території всієї країни, - вважає адвокат. - Але, можливо, є й глобальніше завдання щодо обілення репутації спецслужб у російському медіапросторі: адже якщо розслідування Bellingcat щодо Boeing раптово виявиться "брехнею", то, звичайно, й інші гучні публікації про ГРУ, і навіть розслідування по Навальному - "брехня".