Закриття каналів Медведчука: Верховний Суд відкрив провадження в одній зі справ

Верховний Суд відкрив провадження у справі про оскарження указу Президента України Володимира Зеленського про застосування санкцій проти телеканалів ZIK, Newsone і "112-Україна".

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомляє пресслужба Верховного Суду.

"26 лютого 2021 року Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду виніс ухвалу про відкриття провадження у справі № 9901/22/21 за позовом громадянина, який оскаржує Указ Президента України від 2 лютого 2021 року № 43/2021 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" у частині застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до телеканалів", - говориться в повідомленні.

Справу призначено до розгляду в судовому засіданні на 29 березня 2021 року о 14:30.

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Нагадаємо, 2 лютого ввечері президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох фактично належних йому каналів - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

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Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді ухвалила рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.

Згідно з опитуванням, 50% жителів України підтримують рішення Зеленського про закриття телеканалів "112", NewsOne та ZIK.

Увечері 26 лютого новий канал Медведчука "Перший незалежний" відключили від мовлення на супутнику і відключають у кабельних мережах.