Лукашенко присвоїв своєму старшому синові звання генерал-майора

"Президент" Білорусі Олександр Лукашенко, який захопив владу в країні 1 березня, підписав укази про присвоєння низки військових звань білоруським силовикам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Лукашенка.

Серед вищезазначених указів є також і документ про присвоєння Віктору Лукашенку чергового військового звання генерал-майора запасу.

Зазначимо, що Віктор Лукашенко є старшим сином білоруського узурпатора. 45-річний Віктор був помічником президента Білорусі з 2005 року. Сьогодні ж Лукашенко звільнив сина з посади помічника президента Білорусі в зв'язку з його переходом на виборну посаду.

26 лютого 2021 року його змінив на посту президента Національного олімпійського комітету Білорусі батька, який був президентом НОК з травня 1997 року.

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