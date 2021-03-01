Новини • Агресія Росії проти України, Операція Об'єднаних сил

1 українського воїна поранено, 8 зазнали бойових травм внаслідок підриву автомобіля на невідомому вибуховому пристрої, - пресцентр ОС

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1 українського воїна поранено, 8 зазнали бойових травм внаслідок підриву автомобіля на невідомому вибуховому пристрої, - пресцентр ОС
Від початку доби збройні формування Російської Федерації тричі обстріляли підрозділи українських військових у зоні проведення операції Об'єднаних сил.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", недалеко від населеного пункту Водяне, що на Приазов'ї, окупанти вели прицільний вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Павлополя - ще і зі станкових протитанкових гранатометів.

На цьому ж напрямку, внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець ЗСУ зазнав бойового поранення, ще вісім воїнів - бойових травм. Воїнів оперативно доставили в лікувальний заклад, де їм надають належну медичну допомогу військові лікарі. На місці події працює керівний склад військової частини і робоча група військової служби правопорядку. Обставини з'ясовуються.

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Неподалік від Богданівки російсько-окупаційні війська здійснили прицільний обстріл українських позицій з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

У відповідь на обстріли противника, наші воїни відкривали вогонь.

На Світлодарському напрямку також зафіксовано проведення противником інженерних робіт з обладнання нових позицій у напрямку підрозділів ЗСУ.

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Топ коментарі

  • Paulo Kit
    Найшвидшого одужання захисникам!
  • Тарапунька
    Быстрого выздоровления нашим славным защитникам, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.
    Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
    Дохлых русских много не бывает! Убей русского!1 украинский воин ранен, 8 получили боевые травмы в результате подрыва автомобиля на неизвестном взрывном устройстве, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 5826
  • Владимир Ермоленко
    Как тебе спится Вова Зельоный в час когда парни стоят под огнем?
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