1 українського воїна поранено, 8 зазнали бойових травм внаслідок підриву автомобіля на невідомому вибуховому пристрої, - пресцентр ОС
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", недалеко від населеного пункту Водяне, що на Приазов'ї, окупанти вели прицільний вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Павлополя - ще і зі станкових протитанкових гранатометів.
На цьому ж напрямку, внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець ЗСУ зазнав бойового поранення, ще вісім воїнів - бойових травм. Воїнів оперативно доставили в лікувальний заклад, де їм надають належну медичну допомогу військові лікарі. На місці події працює керівний склад військової частини і робоча група військової служби правопорядку. Обставини з'ясовуються.
Неподалік від Богданівки російсько-окупаційні війська здійснили прицільний обстріл українських позицій з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.
У відповідь на обстріли противника, наші воїни відкривали вогонь.
На Світлодарському напрямку також зафіксовано проведення противником інженерних робіт з обладнання нових позицій у напрямку підрозділів ЗСУ.