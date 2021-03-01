Підозрювану у вбивстві журналіста Шеремета дитячого хірурга і волонтерку Кузьменко зареєстрували кандидатом у депутати

Юлія Кузьменко балотується до Верховної Ради в одномандатному виборчому окрузі № 50 (Донецька область) від партії "Європейська солідарність".

Про це повідомляє пресслужба ЦВК, інформує Цензор.НЕТ.

Загалом сьогодні ЦВК зареєструвала 5 кандидатів у народні депутати на проміжних виборах, які відбудуться 28 березня.

Зокрема, зареєстровано Юлію Кузьменко, кандидатку від політичної партії "Європейська Солідарність" в одномандатному виборчому окрузі № 50 (Донецька область).

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У цьому ж окрузі зареєстрували кандидатів Андрія Аксьонова (політпартія "Порядок") і Миколу Головка (самовисуванець). Ще 5 кандидатам - Олегу Пазюричу, Михайлу Сахно, Сергію Шаповалову, Юрію Чиху і Ользі Квітці - в реєстрації відмовили. Причинами стали невнесення застави, невідповідність документів тощо.

Нагадаємо, партія "Європейська Солідарність" висунула кардіохірурга, волонтерку Юлію Кузьменко кандидаткою в народні депутати в 50-му окрузі в Донецькій області 15 лютого. 24 лютого Кузьменко подала документи в ЦВК.

Музикант, ветеран АТО Андрій Антоненко, який (як і Кузьменко) є фігурантом "справи Шеремета", підтримав її висунення.