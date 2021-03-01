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СБУ вивчає публікацію нардепом ОПЗЖ Рабіновичем карти України без Криму, - ЗМІ

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СБУ вивчає публікацію нардепом ОПЗЖ Рабіновичем карти України без Криму, - ЗМІ
В СБУ вивчають публікацію депутата ОПЗЖ Вадима Рабіновича з картою України без Криму.

Таку відповідь дали кореспонденту Укрінформу в пресслужбі СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Вивчаємо, аналізуємо. За результатами будемо інформувати додатково", - сказали в пресслужбі.

Нагадаємо, народний депутат і один з лідерів проросійської партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович оприлюднив у Facebook карту України без Криму. Публікація демонструє "поділ" України за мовною ознакою.

Згідно з її даними, нібито південно-східна частина України розмовляє тільки російською мовою, центральна - суржиком, і тільки частина західної - українською.

В пості стверджується, що карта складена за даними Київського національного лінгвістичного університету.

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Топ коментарі

  • Alex Makovo
    Как можно изучать то что ОПУБЛИКОВАли без Крыма?
    Сажайте уже, а не изучайте.
  • саша паламарчук
    СБУ изучает публикацию нардепом ОПЗЖ Рабиновичем карты Украины без Крыма, - СМИ - Цензор.НЕТ 9231
  • Ан Мур
    А чого тільки "без Криму"?
    Що, не помітили "днр", "лнр"??? А порушення законодавства про декомунізацію, в частині найменувань міст?
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