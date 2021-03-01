СБУ вивчає публікацію нардепом ОПЗЖ Рабіновичем карти України без Криму, - ЗМІ

В СБУ вивчають публікацію депутата ОПЗЖ Вадима Рабіновича з картою України без Криму.

Таку відповідь дали кореспонденту Укрінформу в пресслужбі СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Вивчаємо, аналізуємо. За результатами будемо інформувати додатково", - сказали в пресслужбі.

Нагадаємо, народний депутат і один з лідерів проросійської партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович оприлюднив у Facebook карту України без Криму. Публікація демонструє "поділ" України за мовною ознакою.

Згідно з її даними, нібито південно-східна частина України розмовляє тільки російською мовою, центральна - суржиком, і тільки частина західної - українською.

В пості стверджується, що карта складена за даними Київського національного лінгвістичного університету.