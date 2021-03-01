62% росіян не хочуть робити щеплення російською вакциною "Супутник V", - опитування Левада-Центру

У Росії зменшується кількість тих, хто готовий зробити щеплення від коронавірусу вакциною "Спутник V" - за даними лютневого дослідження, лише 30% мають бажання зробити щеплення, 62% не мають. Ще в грудні це співвідношення було відповідно 38% на 58%.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Левада-Центром у лютому 2021 року, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Менше за інших щеплення готові зробити люди у віці 18-24 років (19% - готові, 75% - не готові), а також у віці 25-39 років (22% - готові, 73% - не готові). При цьому серед людей 55 років і старше так відповіли 40% і 49% опитаних відповідно.

Найчастіше росіяни не мають готовність зробити щеплення через загрозу побічних ефектів (37%) і необхідності дочекатися кінця випробувань (23%). Крім того, 16% в цілому не бачать в цьому сенсу. У грудні 2020 року побічних ефектів боялися менше - 29%, а закінчення випробувань чекали більше - 30%.

Читайте також: Степанов відреагував на заявку про реєстрацію "Супутника-V" в Україні: Подивимося, що таке ця російська вакцина

Згідно з даними дослідження, 64% російських громадян вважають, що коронавірус SARS-CoV-2, що викликає інфекцію COVID-19, створили штучно як нову форму біологічної зброї. Лише 23% сказали, що вірус виник природним шляхом, без участі людини.

Водночас згідно з результатами опитування, росіяни все менше занепокоєні з приводу інфікування на коронавірус. 56% опитаних сказали, що не хвилюються з приводу зараження, 43%, навпаки, сказали, що бояться цього. Для порівняння: у жовтні 2020 року 64% говорили, що бояться заразитися на коронавірус, а 34% - що не бояться.