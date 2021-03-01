Унікальний музей-корабель на базі чинного корвета "Вінниця" з'явиться в Миколаєві

Корвет "Вінниця" планують перетворити на музей-корабель і розмістити на набережній відкритого міського простору "Восьмий причал" у Миколаєві.

Про це заявив міністр оборони Андрій Таран, повідомляє Цензор.НЕТ.

У березні навчальний корабель Військово-морських Сил України "Вінниця" передадуть Центральному військово-морському музею, філії Національного військово-історичного музею України.

На думку міністра, такий корабель-музей популяризує традиції українського військового флоту, а "Восьмий причал" стане одним із туристичних місць міста.

Всі українські музеї морської і військово-морської тематики залишилися на території окупованого Криму. Кримський республіканський Центр підводних досліджень давно планував відновити військово-морську музейну справу. Музей планували відкрити в Одесі, але там для нього не вдалося відшукати приміщення.

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"Ми знайшли підтримку в Миколаєві, і з'явилася ідея відкрити не просто музей, а музей-корабель. На цю роль найкраще підійшов корвет "Вінниця"", - пояснив Сергій Воронов, директор Центрального військово-морського музею.

На "Вінниці" є 2 артилерійські знаряддя, всередині є кілька бойових постів, дві гідроакустичні станції з приладами.

"Ми плануємо відновити гідроакустичні станції та центр управління артилерійською стрільбою. Ми вивчаємо досвід подібних музеїв-кораблів і плануємо за зразком американських музеїв авіаносців на "Вінниці" зробити доступ в артилерійські установки", - розповів Воронов.

Корабель працюватиме не тільки як музей, а й як навчальний центр для морських спеціальностей.

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"У Миколаєві, місті корабелів, не перший рік мріють про створення такого музею. Неодноразово на місцевому рівні обговорювалася ідея перетворення на такий музей недобудованого крейсера "Україна". Радує, що це питання зрушилося з мертвої точки, і незабаром у Миколаєві можна буде показувати гостям такий унікальний об'єкт. Корвет "Вінниця" - перший спільний проєкт Національного військового музею України, командування флоту і "Восьмого причалу"", - говорить депутат Миколаївської міськради, власник відкритого міського простору "Восьмий причал" Микола Капацина.

Команда музею планує, що військово-морський музей "Вінниця" сам зароблятиме на своє утримання.

"Подібний корабель-музей у польському Гданську щорічно пропускає понад 20 тисяч відвідувачів. Ми теж можемо розраховувати на таку кількість" - пояснює Сергій Воронов.

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Згідно з його планами, "Вінниця" увійде в федерацію кораблів-музеїв світу і стане додатковим місцем тяжіння для туристів.

Довідка. Корвет "Вінниця" - багатоцільовий корабель прибережної дії. Спущений на воду в 1976 році. Виконував завдання в акваторії Чорного моря. У складі ВМС ЗС України брав участь у багатьох багатонаціональних навчаннях.

У світі існує кілька сотень кораблів-музеїв, на яких розміщена експозиція, присвячена історії, екіпажу і подій судна. Найвідоміші з них вітрильний лінійний корабель "Вікторі" в британському Портсмуті або американський лінійний корабель "Айова" в Лос-Анджелесі. В Україні своя історія військових кораблів. Корвет "Вінниця" стане першим таким об'єктом військово-морської спадщини.