Поїзд із Києва до Маріуполя скоротить час у дорозі майже на годину, - Криклій

Від 28 березня поїзд №9/10 "Приазов'я" прибуватиме до кінцевих пунктів призначення - Київ і Маріуполь - майже на годину раніше.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку міністра інфраструктури Владислава Криклія.

"З Києва до Маріуполя майже на годину швидше. Уже в цьому місяці Укрзалізниця представляє оновлений розклад курсування пасажирських поїздів", - написав Криклій.

Він додав, що згідно з новим розкладом, поїзд №9/10 "Приазов'я" сполученням Київ - Маріуполь прибуватиме в кінцеві пункти призначення майже на годину раніше. З 28 березня поїзди по цьому маршруту прибуватимуть на 57 хвилин раніше в південно-східному напрямку і на 49 хвилин - в північно-західному напрямку.

Читайте також: У поїздах дальнього сполучення з'являться ланч-бокси та дитяче меню, - представник правління "Укрзалізниці" Перцовський

"Скоротити маршрут на 62 км, а, відповідно, і час руху поїзда УЗ вдалося завдяки оптимізації руху на ділянці Дніпро - Запоріжжя - Маріуполь шляхом перекладання нитки графіку з ділянки Запоріжжя - Федорівка - Комиш-Зоря на ділянку Запоріжжя - Пологи - Комиш-Зоря" , - написав Криклій.

Він також зазначив, що на черзі - оптимізація ділянки руху Дніпро - П'ятихатки - Миронівка - Київ.

Поки час у дорозі потягу №9/10 "Приазов'я" сполученням Київ - Маріуполь становить 13 годин.