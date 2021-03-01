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Знімки Дубінського з місця ДТП у Львівській області. ФОТОрепортаж

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За попередніми даними, виключений із фракції "Слуга народу" нардеп Олександр Дубінський виїхав на зустрічну смугу на трасі Київ-Чоп у Львівській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку BIHUS.info.

"Ось який вигляд мала ранкова аварія за участю нардепа Дубінського. ДТП сталося у Львівській області на трасі Київ-Чоп. За попередніми даними, автомобіль Дубінського виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з авто", - сказано в публікації.

Знімки Дубінського з місця ДТП у Львівській області 01

Знімки Дубінського з місця ДТП у Львівській області 02
Знімки Дубінського з місця ДТП у Львівській області 03
Знімки Дубінського з місця ДТП у Львівській області 04
Знімки Дубінського з місця ДТП у Львівській області 05

Нагадаємо, виключений із фракції "слуг народу" нардеп Олександр Дубінський сьогодні близько 6:20 ранку потрапив у ДТП у Львівській області.

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Топ коментарі

  • Welt Schmerz
    А де власне собачий ріт?
  • Maxim Ak-Murza
    Под намордником
  • саша паламарчук
    СМИ опубликовали снимки Дубинского с места ДТП во Львовской области - Цензор.НЕТ 4140
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