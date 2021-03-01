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Аваков: виносити "справу Стерненка" в такій площині в дні Майдану, - це провокація

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Аваков: виносити "справу Стерненка" в такій площині в дні Майдану, - це провокація
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вбачає в протестах проти вироку одеському активісту Сергію Стерненку швидше викид агресії, який не варто плутати зі стратегічними загрозами.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "1+1", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Міністр розповів, що він дізнався про вирок Стерненку в день винесення вердикту, оскільки в Одесі було потрібно залучення додаткових сил поліції. За словами Авакова, президент України Володимир Зеленський дізнався про вирок після вироку.

Глава МВС зазначив, що не очікував "такого напруження" на акції протесту біля Офісу президента в день винесення вироку.

"Низка випадковостей показала, що напруга занадто висока, особливо, коли її підігрівають...не треба плутати скидання агресії зі стратегічними загрозами. Стратегічних загроз, я вважаю, в цьому сенсі немає", - заявив Аваков.

Глава МВС висловив подив тим, що суспільство "героїзує Стерненка", але зазначив, що кримінальні справи проти Стерненка "дуже швидко побігли вперед".

"Немає ідеальних людей і ідеального суспільства. Судова система така, яка є. Можливо, це і породжує кризу справедливості...Певні сили стимулювали цей крок (винесення вироку. - Ред.)" - зазначив міністр.

Також читайте: Батьки Стерненка заявили в поліцію про переслідування

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Топ коментарі

  • Alexey Chernyavsky
    Аваков , а как там дело по Рифу обстоит?Или ваша совместная прессуха с весельчаком не была провокацией?
  • 18c49ed2
    От кого провокация? Ты же один из власти, плоть от плоти, и тебе теперь вовек не отмыться от зеленого дерьма, иуда.
  • AbOriginal_UA
    Дело Стерненко - супер показательное! На человека совершили три покушения, менты были к этому причастны, СБУ типа расследовало и .... посадили самого потерпевшего!
    А почему? Посмел выступить/озвучить про незаконную застройку в Одессе, про аваковский наркотрафик и все...тюрьма!
    Это тот случай когда криминалитет действует в унисон с полицией и СБУ !!!
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