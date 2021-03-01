Рада ухвалить закон, який дасть змогу у разі загострення на Донбасі за добу призвати резервістів, - "слуга народу" Завітневич

Верховна Рада має намір ухвалити в другому читанні законопроект про створення територіальних центрів комплектування та соцпідтримки на базі військкоматів. Цей закон дасть змогу впродовж доби призвати на службу резервістів в особливий період без оголошення мобілізації.

Про це повідомив журналістам керівник комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич (фракція "Слуга народу"), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна". Йдеться про законопроєкт №3553.

"Законопроєкт стосується впровадження нового виду служби, що передбачає контракти з резервістами оперативного резерву (в особливий період - ред)... Цей інструмент дасть змогу дуже оперативно протягом доби, в разі загострення ситуації на фронті або порушення кордонів держави, залучити вже наявний резерв", - зазначив парламентарій.

За словами Завітневич, до цього резерву увійде невелика група громадян, "які вже відслужили, мають бойовий досвід". З огляду на це він наголосив, що мобілізація і формування оперативного резерву мають суттєву відмінність.

Водночас законопроект пропонує реформувати місцеві органи військового управління шляхом створення на базі військових комісаріатів відповідних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

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Документ також пропонує вдосконалити порядок здійснення військового обліку призовників, військовозобов'язаних, зокрема ведення військового обліку резервістів.

"Буде впроваджено електронний програмний продукт, схвалений наприкінці 2019 року, - це автоматизована система "Оберіг", яка дасть можливість об'єднати цей електронний реєстр військовослужбовців з іншими реєстрами в державі", - уточнив Завітневич.

Як повідомлялося, Верховна Рада 15 вересня 2020 року ухвалила в першому читанні законопроект №3553.