Рада ухвалить закон, який дасть змогу у разі загострення на Донбасі за добу призвати резервістів, - "слуга народу" Завітневич
Про це повідомив журналістам керівник комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич (фракція "Слуга народу"), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна". Йдеться про законопроєкт №3553.
"Законопроєкт стосується впровадження нового виду служби, що передбачає контракти з резервістами оперативного резерву (в особливий період - ред)... Цей інструмент дасть змогу дуже оперативно протягом доби, в разі загострення ситуації на фронті або порушення кордонів держави, залучити вже наявний резерв", - зазначив парламентарій.
За словами Завітневич, до цього резерву увійде невелика група громадян, "які вже відслужили, мають бойовий досвід". З огляду на це він наголосив, що мобілізація і формування оперативного резерву мають суттєву відмінність.
Водночас законопроект пропонує реформувати місцеві органи військового управління шляхом створення на базі військових комісаріатів відповідних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
Документ також пропонує вдосконалити порядок здійснення військового обліку призовників, військовозобов'язаних, зокрема ведення військового обліку резервістів.
"Буде впроваджено електронний програмний продукт, схвалений наприкінці 2019 року, - це автоматизована система "Оберіг", яка дасть можливість об'єднати цей електронний реєстр військовослужбовців з іншими реєстрами в державі", - уточнив Завітневич.
Як повідомлялося, Верховна Рада 15 вересня 2020 року ухвалила в першому читанні законопроект №3553.