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Зеленський призначив Козиря головою Херсонської ОДА. ФОТО

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Президент України Володимир Зеленський призначив головою Херсонської обласної державної адміністрації Сергія Козиря.

Відповідний указ глава держави підписав 1 березня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський призначив Козиря головою Херсонської ОДА 01

"Ви вже проявили себе під час виконання обов’язків голови Херсонської облдержадміністрації. Херсонщина має величезний потенціал для розвитку, і головним завданням є втілення в життя всіх цих можливостей", – зазначив Президент, вручаючи Сергію Козирю службове посвідчення.

Довідка. Сергій Козир народився 1984 року в Донецьку. У 2007-му закінчив Донецький національний технічний університет за напрямом "розробка родовищ корисних копалин", у 2009-му – Донецький національний технічний університет за спеціальністю "фінанси". 2014 року здобув ступінь бакалавра з правознавства у Донецькому національному університеті.

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Трудову діяльність розпочав у 2005 році на посаді гірничого майстра підземної дільниці вентиляції та техніки безпеки "Шахтоуправління "Трудівське" ДП "Донецька вугільна енергетична компанія". У 2005-2019 роках працював на різних посадах на державних і приватних підприємствах вугільної галузі. З вересня 2019-го – заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації. З грудня 2020 року – т. в. о. голови Херсонської ОДА.

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Топ коментарі

  • Шрек Баблокат
    если назначают откровенно "донецкого" в приграничную область, значит скоро начнется "раскачка" в этой области..
  • Rhodesian
    Ермак на понижение пошел?
  • дмитрий иванов 527db324
    Козырный донбасский шахтёр в степях Херсонщины. Порядок с местной мафией наведёт или как в родном Донецке будет?
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