США виділяють Україні 125 млн доларів військової допомоги

Сполучені Штати виділять Україні пакет військової допомоги в розмірі 125 млн доларів.

Про це заявив прессекретар Пентагону Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

У новий пакет допомоги у сфері безпеки входить підготовка, оснащення та інструктаж для допомоги українським військовим у збереженні територіальної цілісності країни і захисту кордонів, а також для "поліпшення оперативної сумісності" із НАТО.

Кірбі підкреслив, що США виступають за надання Україні летальної зброї, щоб вона могла ефективніше захищатися від агресії РФ.

Під час переговорів міністрів оборони України і США 19 лютого Ллойд Остін повідомив, що Конгрес США схвалив перший транш допомоги Україні в рамках Ініціативи безпеки допомоги.

Президент США Джо Байден пообіцяв, що США будуть разом з Україною протистояти російській агресії і ніколи не визнають анексію Криму.

Читайте також: Росія залишається стійкою загрозою для США та Європи, - генерал Волтерс