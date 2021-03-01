Аваков вважає, що в справі Шеремета "немає реальних нестикувань"

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков за рік не змінив позиції щодо справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це Аваков розповів в інтерв'ю телеканалу "1+1", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Реальних, м'яко кажучи, нестикувань практично не існує. Це питання віри - як піднесе атакувальна або захисна сторона... Обвинувачі, а слідство вела поліція, виявилися в дивному становищі. Таке відчуття, що в тому, щоб домогтися істини в цьому процесі, зацікавлені тільки слідчі. Ніхто не зацікавлений більше", - сказав Аваков.

Він наголосив, що вже кілька місяців суд присяжних розглядає справу щодо трьох обвинувачених. "Не поліція залишає його (Андрія Антоненка. - Ред.) під арештом, а присяжні голосують й ухвалюють рішення", - зазначив глава МВС.

Він заявив: "Я проти правосуддя, яке вирішується кількістю людей, що вийшли на вулицю. Я за те, щоб це вирішували професіонали".

За словами Авакова, його думка у цій справі "мало змінювалася" з моменту того, як підозрюваних було затримано.

Також читайте: Депутати з "ЄС" вимагають від Офісу генпрокурора змінити підслідність у справі Шеремета і передати його від МВС в СБУ. ДОКУМЕНТ