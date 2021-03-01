Делегаціям держав-учасниць ОБСЄ представили "Кримську платформу" і запросили на перший саміт, - МЗС
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.
Зазначається, що Джапарова також закликала членів Організації взяти активну участь в її першому саміті, який відбудеться 23 серпня 2021 року в Києві.
"Дуже важливо спільно шукати відповіді на весь комплекс наслідків тимчасової окупації Криму і тримати цю проблему в постійному полі зору міжнародної спільноти", - підкреслила Еміне Джапарова.
Крім неї у брифінгу брали участь постійний представник Президента України в АР Крим Антон Кориневич та заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко.
Антон Кориневич висвітлив широкий спектр порушень прав людини й основних свобод російською окупаційною владою в Криму.
Анатолій Петренко представив факти, що підтверджують триваючу мілітаризацію Росією тимчасово окупованого півострову та Чорноморсько-Азовського регіону, яка несе в собі загрозу для всього простору ОБСЄ.
Іноземні партнери підтвердили непохитну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України в рамках її міжнародно визнаних кордонів, рішуче засудили порушення прав людини в Криму, його мілітаризацію, а також просування Росією дезінформації з метою приховування негативних наслідків окупації.
Нагадаємо, 26 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення організаційного комітету з підготовки та проведення в Україні установчого саміту Кримської платформи, який запланований на 23 серпня.