Делегаціям держав-учасниць ОБСЄ представили "Кримську платформу" і запросили на перший саміт, - МЗС

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова під час онлайн-брифінгу для делегацій держав-учасниць Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) представила мету, структуру і плани роботи Кримської платформи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

Зазначається, що Джапарова також закликала членів Організації взяти активну участь в її першому саміті, який відбудеться 23 серпня 2021 року в Києві.

"Дуже важливо спільно шукати відповіді на весь комплекс наслідків тимчасової окупації Криму і тримати цю проблему в постійному полі зору міжнародної спільноти", - підкреслила Еміне Джапарова.

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Крім неї у брифінгу брали участь постійний представник Президента України в АР Крим Антон Кориневич та заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко.

Антон Кориневич висвітлив широкий спектр порушень прав людини й основних свобод російською окупаційною владою в Криму.

Анатолій Петренко представив факти, що підтверджують триваючу мілітаризацію Росією тимчасово окупованого півострову та Чорноморсько-Азовського регіону, яка несе в собі загрозу для всього простору ОБСЄ.

Іноземні партнери підтвердили непохитну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України в рамках її міжнародно визнаних кордонів, рішуче засудили порушення прав людини в Криму, його мілітаризацію, а також просування Росією дезінформації з метою приховування негативних наслідків окупації.

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Нагадаємо, 26 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення організаційного комітету з підготовки та проведення в Україні установчого саміту Кримської платформи, який запланований на 23 серпня.