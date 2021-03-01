Аваков про бесіду Медведчука і Суркова: не остання розмова, там будуть ще

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляє, що розмова колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова і народного депутата Віктора Медведчука, запис якої було оприлюднено в ЗМІ, не поодинокий, будуть ще нові.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "1+1", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Роль Медведчука теж вилазить. Якісь добрі люди взяли і опублікували його розмову з Сурковим. Мені, наприклад, відомо, що це не остання, там будуть ще. І це потихеньку стає прозорим і ясним", - сказав Аваков в інтерв'ю телеканалу "1+1" у понеділок увечері.

Глава МВС висловив думку: "Медведчук - це цинізм нашої сучасної ситуації, втілений у конкретні речі. Він отримав силу за рахунок розмови з Путіним, який є його кумом, і він цю силу тут реалізує. Тому він каталізатор у будь-якому питанні".

Аваков зазначив: "коли президент Зеленський прийняв рішення з відкритим заборолом сказати, що Медведчук, вибачте, класовий ворог для українців, для мене це дорогого коштує".

Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ оприлюднив запис розмови колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова і Віктора Медведчука, які в 2014 році обговорювали поставки електроенергії в окупований Крим і обмін полоненими на Донбасі. В СБУ повідомили, що вивчають опубліковані записи.

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