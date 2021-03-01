Адміністрація Байдена готується запровадити свої перші санкції проти Росії

Офіційний Вашингтон вже на цьому тижні збирається оголосити про нові санкції проти Росії через переслідування опозиціонера Олексія Навального і, можливо, втручання у внутрішні справи США.

Про це повідомляє CNN із посиланням на два джерела в адміністрації США, інформує Цензор.НЕТ.

"Адміністрація Байдена готується оголосити санкції проти Росії через отруєння і ув'знення російського опозиційного лідера Олексія Навального на цьому тижні", - сказано в публікації.

Джерела зазначили, що санкції США будуть запровадженні в координації з Європейським Союзом.

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При цьому нові санкції мають "визначити тон" політики адміністрації Байдена на російському напрямку. Крім того, вони позначать "чіткий відхід" від бачення команди Трампа, яка свого часу відмовилася вводити обмеження проти РФ після гучної справи про отруєння, а також уникала прямої конфронтації з Москвою на тлі шкідливих і ворожих дій російського керівництва.

При цьому в Білому домі розглядають варіант одночасного застосування санкцій проти Росії, в тому числі, за численні напади на американську демократію, хакерські атаки через SolarWinds, а також залучення талібів в Афганістані для ураження військових США.

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