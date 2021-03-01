Дозволи на зброю, видані з порушенням процедури, можуть відкликати, - радник глави МВС Варченко

Радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко каже, що робота всіх дозвільних центрів системи Нацполіції, які уповноважені на видачу дозволів на зброю, припиняється.

Про це він заявив в ефірі Громадського радіо, передає Цензор.НЕТ.

Йдеться про дозвольні центри системи Нацполіції, уповноважені на видачу дозволів на зброю, на перевірку згідно з законодавчим полем, яке є в Україні та стосується обігу зброї в Україні.

"Найближчим часом проанонсовано реорганізацію цієї структури (дозвільних центрів Нацполіції. — Ред.) і створення нової структури, яка уникне тих корупційних ризиків, у яких звинувачуються співробітники дозвільної системи Нацполіції. Виявила цю корупційну схему внутрішня безпека Нацполіції, і тепер ті порушення, які були скоєні працівниками, передаються до ДБР, і вже надалі ДБР буде вирішувати і кваліфікувати кожен злочин, участь кожного поліцейського, який був причетний до тих чи інших злочинів", — каже Варченко.

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Також він додав, — що стосується зброї, яка була видана з порушенням, "то буде проведена перевірка власників цієї зброї і документів, які стосуються отримання дозволів на придбання чи носіння такої зброї, ці дозволи будуть скасовані".

"Згідно з даними внутрішньої безпеки, на сьогодні є інформація щодо 2 тисяч власників цієї зброї, яка була видана з порушенням відповідної процедури і корупційної складової", — зазначив Варченко.

Нагадаємо, працівники Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції виявили корупційну схему видачі дозволів на придбання, зберігання та носіння дозволених видів зброї.

Йдеться про видачу мисливської вогнепальної нарізної зброї, гладкоствольної й так звані "травмати" — пристрої для відстрілу гумових куль.