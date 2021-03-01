Головні новини 1 березня: запис на вакцинацію, дипломати-контрабандисти

З сьогоднішнього дня можна записатися на вакцинацію, "слуги народу" залишилися без держфінансування, дипломати возили контрабанду, Дубінський потрапив у ДТП, - головні новини України 1 березня.

Запис на вакцинацію

З сьогоднішнього дня можна записатися на вакцинацію проти коронавірусу через портал "Дія". Коли саме до вас дійде черга на щеплення, портал не скаже, але пообіцяє, що з вами зв'яжуться, як тільки це стане ясно.

Поки право робити щеплення насамперед поряд з медиками і військовослужбовцями отримали вищі чиновники. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вже скористався цим правом і отримав щеплення.

Переведення годинника можуть скасувати

Рада може скасувати перехід України на літній час (найближче переведення стрілок заплановане на 27-28 березня). Перший віцеспікер Стефанчук закликає депутатів скасувати перехід на літній час, тому що його "користь не доведена, а шкода очевидна".

"Слуги народу" без держфінансування

Національне агентство із запобігання корупції зупинило державне фінансування партії "Слуга народу", бо вона порушила порядок надання фінансового звіту. Лідер партії Олександр Корнієнко сказав, що в партії зараз "з цим розбираються".

Військова допомога США

Сполучені Штати виділять Україні пакет військової допомоги в розмірі 125 млн доларів, повідомили в Пентагоні. Гроші підуть на підготовку, оснащення та інструктаж для допомоги українським військовим в збереженні територіальної цілісності країни і захисту кордонів, а також для "поліпшення оперативної сумісності" з НАТО.

Рабінович із ОПЗЖ опублікував карту без Криму і Донбасу

Карта розміщена в фейсбуці нардепа. Окуповані території на сході країни позначені на ній як "ДНР" і "ЛНР". Публікацією такої карти зацікавилася СБУ.

Дипломати-контрабандисти

Двох співробітників посольства України в Польщі затримали в пункті пропуску "Ягодин" за спробу вивезти на службовому автомобілі валюту, золото і сигарети. В їх автобусі було 16 кг золота, 140 тис. доларів і майже 9 тис. блоків сигарет загальною вартістю 1,5 млн грн.

ДТП із Дубінським

"Слуга народу" виїхав на зустрічну смугу у Львівській області та потрапив в аварію. Всі живі і цілі, Дубінський добирається до Києва своїм ходом, фото з місця ДТП можна подивитися тут.