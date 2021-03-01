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Зеленський закликав до "поглиблення децентралізації": "Влада має бачити проблеми на місцях, а не з вікон своїх київських кабінетів"

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Зеленський закликав до "поглиблення децентралізації": "Влада має бачити проблеми на місцях, а не з вікон своїх київських кабінетів"
Для реформування державного управління необхідне поглиблення децентралізації влади.

До такого висновку прийшли учасники наради під головуванням Президента України Володимира Зеленського, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Громадянин має довіряти державі – тільки тоді Україна буде успішною. А для цього ми маємо побудувати професійну й доброчесну державну службу, яка працює в інтересах громадян. Ми маємо забезпечити повну відкритість влади та ефективно використовувати ресурси.

Влада має бачити проблеми на місцях, а не з вікон своїх київських кабінетів. Поглиблення децентралізації підніме благоустрій у регіонах і дасть шанс працевлаштування на місцях", – зазначив Президент.

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Топ коментарі

  • РоSSийSSкий ФЕКАЛИСТАН
    Зеленский призвал к "углублению децентрализации": "Власть должна видеть проблемы на местах, а не из окон своих киевских кабинетов" - Цензор.НЕТ 6346
  • Власов Сергей b3083465
    Честно очередной день пустословия и чеса по ушам статист и конферансье но не как президент государства
  • Paulo Kit
    На каких лохов эта божья роса рассчитана?
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