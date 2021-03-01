Якщо обвинувачених у вбивстві Шеремета виправдають, то до звинувачення застосують санкції, - Аваков

Якщо фігурантів справи про вбивство журналіста Павла Шеремета виправдають, то до звинувачення будуть застосовані санкції.

Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив в інтерв'ю телеканалу "1+1", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

За його словами, від самого початку розслідування на слідство чинився неабиякий тиск.

"Далі слідство отримало на руки факти. Доповіли мені, потім доповіли генеральному прокурору. Прокуратура сказала - підстав достатньо. Ми сказали - давайте ще почекаємо британську експертизу. Дочекалися. Підстав достатньо. Висунули... І далі включається механізм засобів масової інформації, публічного обговорення... На тлі того, що немає довіри до правоохоронців. Далі акцент зміщується. Вже ніхто не пам'ятає першоджерел, ніхто не пам'ятає поточні аргументи слідства... " - вважає Аваков.



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Міністр також розповів про те, як будуть реагувати правоохоронці, якщо обвинувачених виправдають.

"Суд повинен винести вердикт: винні або невинні. Невинні - значить, помилилося звинувачення. Є процедура прийняття відповідних санкцій. Якщо винні - вони маютьі понести покарання. Але я найменше хочу, щоб це було рішення, що ігнорує факти", - сказав він.



