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Якщо обвинувачених у вбивстві Шеремета виправдають, то до звинувачення застосують санкції, - Аваков

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Якщо обвинувачених у вбивстві Шеремета виправдають, то до звинувачення застосують санкції, - Аваков
Якщо фігурантів справи про вбивство журналіста Павла Шеремета виправдають, то до звинувачення будуть застосовані санкції.

Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив в інтерв'ю телеканалу "1+1", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

За його словами, від самого початку розслідування на слідство чинився неабиякий тиск.

"Далі слідство отримало на руки факти. Доповіли мені, потім доповіли генеральному прокурору. Прокуратура сказала - підстав достатньо. Ми сказали - давайте ще почекаємо британську експертизу. Дочекалися. Підстав достатньо. Висунули... І далі включається механізм засобів масової інформації, публічного обговорення... На тлі того, що немає довіри до правоохоронців. Далі акцент зміщується. Вже ніхто не пам'ятає першоджерел, ніхто не пам'ятає поточні аргументи слідства... " - вважає Аваков.

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Міністр також розповів про те, як будуть реагувати правоохоронці, якщо обвинувачених виправдають.

"Суд повинен винести вердикт: винні або невинні. Невинні - значить, помилилося звинувачення. Є процедура прийняття відповідних санкцій. Якщо винні - вони маютьі понести покарання. Але я найменше хочу, щоб це було рішення, що ігнорує факти", - сказав він.

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Топ коментарі

  • Александр Иовица 4c66a33e
    А Аваков и бубочка, которые проводили праесс-конференцию, обвиняя невиновных, типа не при делах. Нет, засранцы, это вы назначили виноватыми невиновных, теперь хрен отмажетесь.
  • mrSmith
    Это, если не ошибаюсь называется угроза и давление на суд?
  • Nataliia Radchenko
    НІ !ЦЕ ПРЯМА ПОГРОЗА ТИМ, ХТО НЕ ДОВЕДЕ справу Вовки з Аваковим по Шеремету до вироку звинуваченим.
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