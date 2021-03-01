До пакету військової допомоги Україні на $125 млн входить поставка 2 катерів Mark VI із озброєнням, - Пентагон

У Міноборони США розповіли, що входить в новий пакет військової допомоги для України на суму $125 млн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Пакет допомоги "включає навчання, озброєння і консультативні послуги" для ЗСУ.

"Ці дії підтверджують прихильність США надання оборонної летальної зброї, щоб Україна могла ефективніше захищатися від російської агресії", - йдеться в повідомленні Пентагону.

Україна отримає два патрульні катери Mark VI з озброєнням. "У поставку також входять додаткові контрбатарейні радіолокаційні станції і бойова техніка, що покликані підвищити нищівну силу, командування і управління, а також ситуативну обізнаність ЗСУ; безперервне забезпечення супутникової розвідки і аналізу; військово-медичне обладнання та техніка для евакуації з місця бойових дій", - повідомили в Міноборони США.

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Решта $150 млн, виділені Конгресом США, будуть надані в 2021 фінансовому році, коли Міністерство оборони у співпраці з Державним департаментом підтвердить, що Україна домоглася значного прогресу в ключових оборонних реформах у цьому році, як того вимагає Національне оборонне відомство.

Пентагон закликав Україну продовжувати проводити реформи, які посилюють цивільний контроль над збройними силами, сприяють підвищенню прозорості та підзвітності в оборонній промисловості і закупівлі, а також модернізують оборонний сектор в інших ключових областях відповідно до принципів і стандартів НАТО.