З 1 березня у Білорусі штраф за участь в акції протесту становить 900 євро

З 1 березня в Білорусі діє оновлений Кодекс про адміністративні правопорушення. Тепер штраф за участь в несанкціонованих акціях протесту становить 2 900 білоруських рублів (€900).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.by.

У разі повторного порушення штраф може скласти 5 800 білоруських рублів (€ 1800).

Адміністративне ув'язнення за повторну участь в незаконній акції підвищили до 30 діб.

Раніше за участь в протесті можна було отримати попередження, тепер такий захід виключений з кодексу. Разом з тим вводиться новий вид покарання - "громадські роботи".

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