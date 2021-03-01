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З 1 березня у Білорусі штраф за участь в акції протесту становить 900 євро

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З 1 березня у Білорусі штраф за участь в акції протесту становить 900 євро
З 1 березня в Білорусі діє оновлений Кодекс про адміністративні правопорушення. Тепер штраф за участь в несанкціонованих акціях протесту становить 2 900 білоруських рублів (€900).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.by.

У разі повторного порушення штраф може скласти 5 800 білоруських рублів (€ 1800).

Адміністративне ув'язнення за повторну участь в незаконній акції підвищили до 30 діб.

Раніше за участь в протесті можна було отримати попередження, тепер такий захід виключений з кодексу. Разом з тим вводиться новий вид покарання - "громадські роботи".

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Топ коментарі

  • Randall Flag da70119e
    Ну что - цветочки мусорам еще хочется дарить?
  • mrSmith
    Я думал что кацапы докатятся до уровня северной кореи!
    Но походу у лукашенко есть все шансы сделать это первым!
  • vitaliymkua
    "Народний" президент. С 1 марта в Беларуси штраф за участие в акции протеста составляет 900 евро - Цензор.НЕТ 3095
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